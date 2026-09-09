American Healthcare REIT Aktie

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ISIN: US3981822048

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10.09.2026 01:00:02

American Healthcare REIT Executive Sells 2,000 Shares for $111,000

Mark E. Foster, EVP, GC & Secretary of American Healthcare REIT (NYSE:AHR), sold 2,000 shares of common stock on Sept. 1, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($55.39); post-transaction value based on Sept. 01, 2026, market close ($56.54).

American Healthcare REIT is a leading global REIT established through the strategic consolidation of Griffin-American Healthcare REIT III, Griffin-American Healthcare REIT IV, and American Healthcare Investors, positioning the company as a significant player in healthcare real estate with a $12.5 billion market capitalization. The company's diversified portfolio of healthcare properties and operational scale provides a competitive advantage in generating stable, recurring lease-based revenue streams. With TTM revenue of $2.5 billion and net income of $121 million, AHR demonstrates the financial strength and profitability characteristic of a mature healthcare real estate platform.

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American Healthcare REIT Inc Registered Shs Class -I- 10,96 0,55% American Healthcare REIT Inc Registered Shs Class -I-

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