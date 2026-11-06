American Homes 4 Rent (A): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

American Homes 4 Rent (A) hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 USD. Im Vorjahresviertel hatte American Homes 4 Rent (A) 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 482,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 498,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at