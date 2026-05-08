American Homes 4 Rent (A) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

American Homes 4 Rent (A) präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 472,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Homes 4 Rent (A) 463,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at