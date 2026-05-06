American Homes 4 Rent Aktie
WKN DE: A1W3P0 / ISIN: US02665T3068
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06.05.2026 23:16:03
American Homes 4 Rent Bottom Line Rises In Q1
(RTTNews) - American Homes 4 Rent (AMH) announced a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $127.76 million, or $0.35 per share. This compares with $109.97 million, or $0.30 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.8% to $472.02 million from $459.27 million last year.
American Homes 4 Rent earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $127.76 Mln. vs. $109.97 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.30 last year. -Revenue: $472.02 Mln vs. $459.27 Mln last year.
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