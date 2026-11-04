American Homes 4 Rent Aktie

American Homes 4 Rent ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W3P0 / ISIN: US02665T3068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 22:36:25

American Homes 4 Rent Q3 Income Retreats

(RTTNews) - American Homes 4 Rent (AMH) announced a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line came in at $82.315 million, or $0.23 per share. This compares with $99.697 million, or $0.27 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 4.1% to $498.070 million from $478.464 million last year.

American Homes 4 Rent earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $82.315 Mln. vs. $99.697 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.27 last year. -Revenue: $498.070 Mln vs. $478.464 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Homes 4 Rent (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu American Homes 4 Rent (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Homes 4 Rent (A) 29,00 -1,36% American Homes 4 Rent (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel nach. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen