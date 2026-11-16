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16.11.2026 06:31:29
American Hotel vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
American Hotel ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat American Hotel die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,20 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das American Hotel ein Ergebnis je Aktie von -0,470 CAD vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 40,21 Prozent auf 39,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte American Hotel 65,5 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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