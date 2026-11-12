American Integrity Insurance Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

American Integrity Insurance Group hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 82,96 Prozent auf 113,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at