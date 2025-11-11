American Integrity Insurance Group Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A417ZH / ISIN: US0269481091
|
11.11.2025 23:16:49
American Integrity Insurance Group, Inc. Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - American Integrity Insurance Group, Inc. (AII) revealed earnings for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $13.16 million, or $0.67 per share. This compares with $4.51 million, or $0.33 per share, last year.
Excluding items, American Integrity Insurance Group, Inc. reported adjusted earnings of $13.98 million or $0.71 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.63 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 33.3% to $62.02 million from $46.54 million last year.
American Integrity Insurance Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $13.16 Mln. vs. $4.51 Mln. last year. -EPS: $0.67 vs. $0.33 last year. -Revenue: $62.02 Mln vs. $46.54 Mln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Integrity Insurance Group Incorporation Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu American Integrity Insurance Group Incorporation Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.