American Integrity Insurance Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

American Integrity Insurance Group hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat American Integrity Insurance Group mit einem Umsatz von insgesamt 90,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 26,48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at