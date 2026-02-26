American Integrity Insurance Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

American Integrity Insurance Group stellte am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 5,65 USD gegenüber 309,45 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 276,49 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 204,35 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at