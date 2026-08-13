American Integrity Insurance Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

American Integrity Insurance Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Integrity Insurance Group 1,62 USD je Aktie eingenommen.

American Integrity Insurance Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 115,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 54,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 74,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at