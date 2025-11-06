American International Group (AIG) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

American International Group (AIG) ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat American International Group (AIG) die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,710 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 88,56 Prozent auf 772,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte American International Group (AIG) 6,75 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at