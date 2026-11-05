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05.11.2026 06:31:28
American International Group (AIG): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
American International Group (AIG) präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 82,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,35 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,10 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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