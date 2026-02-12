|
American International Group (AIG) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
American International Group (AIG) hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat American International Group (AIG) mit einem Umsatz von insgesamt 872,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 87,85 Prozent verringert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,43 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -2,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 4,22 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 84,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 27,25 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
