American International Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

American International Group hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 388,01 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 285,82 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American International Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 82,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1 253,13 Milliarden ARS im Vergleich zu 7 172,42 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1352,55 ARS gegenüber -397,400 ARS im Vorjahr.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 78,96 Prozent auf 5 249,52 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 24 953,05 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

