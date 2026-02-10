American International Group Aktie
WKN DE: A0X88Z / ISIN: US0268747849
|
10.02.2026 23:11:37
American International Group, Inc. Bottom Line Drops In Q4
(RTTNews) - American International Group, Inc. (AIG) revealed a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $735 million, or $1.35 per share. This compares with $898 million, or $1.43 per share, last year.
Excluding items, American International Group, Inc. reported adjusted earnings of $1.072 billion or $1.96 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.6% to $6.039 billion from $6.077 billion last year.
American International Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $735 Mln. vs. $898 Mln. last year. -EPS: $1.35 vs. $1.43 last year. -Revenue: $6.039 Bln vs. $6.077 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American International Group (AIG) Inc.
Analysen zu American International Group (AIG) Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American International Group (AIG) Inc.
|66,05
|-0,38%