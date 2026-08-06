American International Group Aktie
WKN DE: A0X88Z / ISIN: US0268747849
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06.08.2026 23:02:30
American International Group, Inc. Bottom Line Falls In Q2
(RTTNews) - American International Group, Inc. (AIG) revealed a profit for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $948 million, or $1.78 per share. This compares with $1.144 billion, or $1.98 per share, last year.
Excluding items, American International Group, Inc. reported adjusted earnings of $1.069 billion or $2.00 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.1% to $7.085 billion from $7.091 billion last year.
American International Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $948 Mln. vs. $1.144 Bln. last year. -EPS: $1.78 vs. $1.98 last year. -Revenue: $7.085 Bln vs. $7.091 Bln last year.
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