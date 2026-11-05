American International Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

American International Group äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 479,95 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American International Group ein EPS von 247,11 ARS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 80,45 Prozent auf 1 649,81 Milliarden ARS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8 437,44 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at