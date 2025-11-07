American International Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

American International Group ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat American International Group die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 247,49 ARS, nach 133,61 ARS im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 83,83 Prozent auf 1 027,23 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel hatte American International Group 6 352,16 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at