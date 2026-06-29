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29.06.2026 06:31:29
American Lithium präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
American Lithium präsentierte in der am 26.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.
American Lithium vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,110 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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