American Lithium präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

American Lithium hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte American Lithium ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at