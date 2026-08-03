CLIP Aktie
WKN: 554135 / ISIN: JP3270100005
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03.08.2026 16:13:00
American manufacturers grow at fastest clip in 4 years due to AI boom — but all is not well
American manufacturers grew in July at the fastest pace in more than four year as they bore the fruits of a massive boom in artificial intelligence, but they’re also being hampered by pandemic-era-like supply shortages and higher inflation.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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