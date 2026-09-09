American Nortel Communications veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

American Nortel Communications äußerte sich am 07.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Nortel Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,0 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

American Nortel Communications hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0,65 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 550,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 0,10 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at