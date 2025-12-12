American Outdoor Brands: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

American Outdoor Brands ließ sich am 09.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat American Outdoor Brands die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,240 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Outdoor Brands in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 57,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 60,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at