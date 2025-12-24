|
24.12.2025 06:31:28
American Overseas Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
American Overseas Group hat am 22.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 60,56 USD gegenüber 73,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,24 Prozent auf 18,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
