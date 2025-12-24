American Overseas Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

American Overseas Group hat am 22.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 60,56 USD gegenüber 73,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,24 Prozent auf 18,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at