American Overseas Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

American Overseas Group stellte am 29.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 69,82 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei American Overseas Group noch ein Gewinn pro Aktie von 90,53 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 7,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at