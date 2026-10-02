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02.10.2026 06:31:29
American Overseas Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
American Overseas Group hat am 30.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
American Overseas Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 53,51 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Overseas Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,1 Millionen USD im Vergleich zu 18,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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