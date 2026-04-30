30.04.2026 06:31:29

American Overseas Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

American Overseas Group präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 23,65 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 20,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 230,44 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 200,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat American Overseas Group 75,24 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 75,22 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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