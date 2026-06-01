American Pacific Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

American Pacific Mining hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

American Pacific Mining hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at