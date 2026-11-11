American präsentierte Quartalsergebnisse

American ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat American die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 USD erwirtschaftet worden.

American hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 169,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 163,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at