American Public Education Bottom Line Advances In Q1

(RTTNews) - American Public Education (APEI) revealed a profit for its first quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $17.73 million, or $0.94 per share. This compares with $7.46 million, or $0.41 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 6.2% to $174.74 million from $164.55 million last year.

American Public Education earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $17.73 Mln. vs. $7.46 Mln. last year. -EPS: $0.94 vs. $0.41 last year. -Revenue: $174.74 Mln vs. $164.55 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.34 To $ 0.39 Next quarter revenue guidance: $ 170.0 M To $ 172.0 M Full year EPS guidance: $ 2.33 To $ 2.68 Full year revenue guidance: $ 686.0 M To $ 696.0 M