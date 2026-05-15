American Rebel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

American Rebel hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 71,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -938000,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,72 Prozent zurück. Hier wurden 2,0 Millionen USD gegenüber 2,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at