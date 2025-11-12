American Rebel: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

American Rebel hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -32,44 USD. Ein Jahr zuvor waren -3015,000 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,9 Millionen USD – eine Minderung von 19,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at