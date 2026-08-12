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12.08.2026 06:31:29
American Rebel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
American Rebel hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
American Rebel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,59 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -213600,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 2,0 Millionen USD, gegenüber 2,8 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29,93 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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