17.11.2025 06:31:29
American Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
American Resources hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das American Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,120 USD vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 79,17 Prozent auf 0,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
