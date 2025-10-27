American Riviera Bancorp Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

American Riviera Bancorp Registered hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

American Riviera Bancorp Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at