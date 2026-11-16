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16.11.2026 15:56:41
American Roosters Fight in the Philippines Despite U.S. Crackdown
It’s illegal in the United States to transport game fowl for fighting. But investigators say breeders are sending birds to the Philippines, where cockfighting is legal and lucrative.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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