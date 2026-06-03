American Salars Lithium informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

American Salars Lithium ließ sich am 01.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat American Salars Lithium die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at