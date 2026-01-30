|
30.01.2026 06:31:29
American Salars Lithium präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
American Salars Lithium veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
American Salars Lithium vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,74 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,390 CAD. Im Vorjahr hatten -0,500 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
