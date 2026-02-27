American Salars Lithium stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

American Salars Lithium präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei American Salars Lithium ein EPS von -0,200 CAD in den Büchern gestanden.

