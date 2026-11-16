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16.11.2026 06:31:29
American Seniors Association: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
American Seniors Association äußerte sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,2 Millionen USD – eine Minderung von 22,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,5 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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