American Shipping Company ASA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

American Shipping Company ASA ließ sich am 25.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat American Shipping Company ASA die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,089 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 22,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Shipping Company ASA 22,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,319 USD. Im Vorjahr hatte American Shipping Company ASA 0,285 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 88,02 Millionen USD – eine Minderung um 0,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 88,20 Millionen USD eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,319 USD und einem Umsatz von 88,02 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at