American: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

American präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte American -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

American hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 171,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 162,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at