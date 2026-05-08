American States Water: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

American States Water hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,700 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American States Water im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 169,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 148,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at