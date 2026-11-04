American States Water Aktie
WKN: 881720 / ISIN: US0298991011
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05.11.2026 00:17:58
American States Water Co. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - American States Water Co. (AWR) reported earnings for third quarter of $42.284 million
The company's earnings totaled $42.284 million, or $1.06 per share. This compares with $41.167 million, or $1.06 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.4% to $192.535 million from $182.716 million last year.
American States Water Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $42.284 Mln. vs. $41.167 Mln. last year. -EPS: $1.06 vs. $1.06 last year. -Revenue: $192.535 Mln vs. $182.716 Mln last year.
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