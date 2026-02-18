American States Water Aktie
WKN: 881720 / ISIN: US0298991011
|
18.02.2026 22:53:18
American States Water Co. Q4 Sales Increase
(RTTNews) - American States Water Co. (AWR) revealed earnings for fourth quarter of $28.74 million
The company's bottom line came in at $28.74 million, or $0.74 per share. This compares with $28.43 million, or $0.75 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 14.8% to $164.27 million from $143.09 million last year.
American States Water Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $28.74 Mln. vs. $28.43 Mln. last year. -EPS: $0.74 vs. $0.75 last year. -Revenue: $164.27 Mln vs. $143.09 Mln last year.
