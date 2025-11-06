American States Water Aktie
WKN: 881720 / ISIN: US0298991011
|
06.11.2025 03:02:01
American States Water Co. Reveals Advance In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - American States Water Co. (AWR) reported earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $41.17 million, or $1.06 per share. This compares with $35.83 million, or $0.95 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.9% to $182.72 million from $161.78 million last year.
American States Water Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $41.17 Mln. vs. $35.83 Mln. last year. -EPS: $1.06 vs. $0.95 last year. -Revenue: $182.72 Mln vs. $161.78 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American States Water CoShsmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: American States Water legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: American States Water veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: American States Water stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: American States Water zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: American States Water präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu American States Water CoShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American States Water CoShs
|63,35
|-0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.