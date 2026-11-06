American States Water legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

American States Water hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,06 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 192,5 Millionen USD – ein Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American States Water 182,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at