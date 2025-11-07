American States Water stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

American States Water hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,950 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 161,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 182,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at