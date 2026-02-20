|
20.02.2026 06:31:28
American States Water verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
American States Water hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,750 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,80 Prozent auf 164,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 143,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,37 USD gegenüber 3,17 USD im Vorjahr.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 658,07 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte American States Water einen Umsatz von 595,46 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.