American States Water verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

American States Water hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,750 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,80 Prozent auf 164,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 143,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,37 USD gegenüber 3,17 USD im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 658,07 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte American States Water einen Umsatz von 595,46 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at